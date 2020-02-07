“قد يصل لمليون جنيه”.. تفاصيل قروض السلع المعمرة

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في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الزواج، أطلق عدد من البنوك مبادرة من أجل تمويل شراء السلع المعمرة بينها الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، لسداد احتياجات المقبلين على الزواج بشكل ميسر.

ويرصد التقرير التالي أبرز قروض السلع المعمرة في مصر، الذي تم توحيد شروط محددة من أجل الحصول على القرض بينها تقديم شهادة من إدارة الموارد البشرية تفيد بإجمالي دخل المتقدم للقرض ومختومة من المؤسسة التي يعمل بها، إلى جانب تنفيذ حملات شهرية للتأكد من انتظام العميل في عمله لمدة 6 أشهر، وتقديم فاتورة بإجمالي الأجهزة من شركة مبيعات معروفة.

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ويشترط بنك مصر، أن تتراوح قيمة القرض بين 6 آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى بشرط أن يكون راتب العميل يسمح بالسداد، على أن تكون فترة سداد القرض تتراوح بين 6 شهور وتصل إلى 8 سنوات، وتتراوح نسبة الفائدة بين 16% إلى 19% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل، بينما تصل نسبة المصروفات الإدارية إلى 2% من إجمالي قيمة القرض، على أن يكون الدخل الشهري للعميل بحد أدنى ألف جنيه، ويتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط كحد أقصى.

بينما يقدم بنك القاهرة، قرضا يتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وتصل مدة سداد القرض بين 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 18.5% إلى 19% سنويا متناقصة، وتبلغ قيمة المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض، على أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 300 جنيه، ويبدأ سن العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

وذكر بنك EG ، أن قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى، وتصل مدة سداد القرض بين 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتصل نسبة الفائدة إلى 24% سنويا متناقصة، كما تصل المصاريف الإدارية إلى نسبة 2% من إجمالي قيمة القرض، على أن يتراوح الدخل الشهري بين 1500 جنيه لعملاء البنك و3 آلاف جنيه غير العملاء، ويتراوح السن من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

ويقدم بنك فيصل الإسلامي، قرضا بقيمة 150 ألف جنيه كحد أقصى، وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 16% إلى 17% سنويا متناقصة، وتتراوح قيمة المصروفات الإدارية بين 1% إلى 1.5% حسب تحويل الراتب أو القسط، على أن يصل الدخل الشهري إلى 1500 جنيه كحد أدنى، ويتراوح السن بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.