تراجع أسعار الذهب 9 جنيهات خلال أسبوع في السوق المحلية

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تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 9 جنيهات لكل جرام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، جاء ذلك بعدما شهدت أسعار الذهب زيادة بنحو 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير 2020.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 685 جنيها مقابل 694 جنيها الجمعة الماضي، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليصل إلى 587 جنيها، وبلغ عيار 24 إلى 782 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

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وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارا اليوم بعد صعودها لمدة يومين مع تراجع الأسهم الأسيوية وسط مخاوف بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.