ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 8 فبراير 2020

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وسط مخاوف متصاعدة من أثر فيروس كورونا على النمو الاقتصادي في العالم والصين، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 687 جنيها مقابل 685 جنيها، أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع لـ 588.8 جنيه، فيما سجل عيار 24 نحو 758.1 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و496 جنيها.

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وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا طفيفيًا، أمس، بلغ نحو 0.24% لتصل الأوقية 1570.4 دولار.