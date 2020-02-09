أسعار الدولار تتراجع في صباح اليوم الأحد في معظم البنوك

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شهدت معظم البنوك داخل مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 تراجعاً واضحاً في سعر صرف الدولار، بالرغم من حالة الاستقرار التي عاشتها عملة الدولار الأمريكي نوعاً ما في الأيام الماضية.

ولا تُعتبر عملية تراجع أسعار الدولار في البنوك أمراً غريباً على الإطلاق، نظراً لأن عملة الجنيه المصري أصبحت تستعيد هيبتها من جديد منذ مطلع العام الحالي 2020 بسبب انتعاش حركة السياحة في مصر مؤخراً، إضافة إلى تحسن التدفق الأجنبي داخل البلاد.

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وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك التي شهدت تراجعاً لعملة الدولار:

المصرف المتحد، سعر بيع الدولار 15.79 جنيه / سعر شراء الدولار 15.69 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.81 جنيه / سعر شراء الدولار 15.71 جنيه.

بنك سايب، سعر بيع الدولار 15.81 جنيه / سعر شراء الدولار 15.71 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني، سعر بيع الدولار 15.81 جنيه / سعر شراء الدولار 15.71 جنيه.

بنك عودة، سعر بيع الدولار 15.81 جنيه / سعر شراء الدولار 15.71 جنيه.

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