الذهب يقود احتياطي النقد الأجنبي إلى الارتفاع خلال شهر يناير 2020

Advertisements

أدى الذهب الصافي في احتياطي البنك المركزي المصري النقد الأجنبي إلى الارتفاع خلال شهر يناير السابق 2020 للشهر الثاني على التوالي، حيث حافظ النقد الأجنبي على ارتفاع للشهر الثالث عشر على التوالي.

أوضحت البيانات الصادرة عن المركزي المصري أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي مع نهاية الشهر السابق إلى مستوى 45.457 مليار دولار في مقابل مستوى 45.420 مليار دولار خلال شهر ديسمبر لعام 2019، بزيادة تقرب من 37 مليون دولار، ليسجل رقم قياسي جديد.

Advertisements

وأكد المركزي المصري إلى أن الزيادة في الاحتياطي النقدي بسبب ارتفاع قيمة الذهب المسجل في احتياطي المركزي خلال شهر يناير السابق لعام 2020 بقيمة 123 مليون دولار بنسبة زيادة تقرب من 3.7%، لتصل إلى ما يقرب من 3.42 مليار دولار مع نهاية شهر يناير السابق في مقابل 3.3 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر لعام 2019.

وقد تزامنت تلك الزيادة بقيمة الذهب المسجلة في احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر السابق مع زيادة الأسعار العالمية بما يقرب من 71.9 دولار للأونصة بنسبة زيادة تقرب من 4.7%، لتصل مع نهاية شهر يناير السابق إلى 1589.16 دولار في مقابل 1517.27 دولار أمريكي مع نهاية شهر ديسمبر السابق، تبعاً للبيانات المعلن عنها من قبل شبكة بلومبرج.

في مقابل هذا فقد انخفضت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى مستوى 41.756 مليار دولار مع نهاية شهر يناير السابق في مقابل مستوى 41.840 مليار دولار مع نهاية ديسمبر السابق لعام 2019، بتراجع يقرب من 84 مليون دولار، لتفقد ما يقرب من 174 مليون دولار خلال الشهرين الأخيرين.

وفقد تراجع احتياطي المركزي المصري من قيمة الوحدات الخاصة بالسحب بشكل طفيف إلى مستوى 279 مليون دولار مع نهاية شهر يناير السابق في مقابل قيمة 280 مليون دولار مع نهاية شهر ديسمبر للعام السابق 2019.

أقرا المزيد سعر الذهب اليوم: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر