تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016

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بلغت أسعار الدولار أمام الجنيه إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي في عدد من البنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 15.70 جنيه للشراء، وهو أقل مستوى له منذ 17 نوفمبر 2016، وإلى 15.80 جنيه للبيع، وهو أقل مستوى له منذ 3 نوفمبر 2016 خلال تحرير سعر الصرف، ليتراجع سعر الدولار منذ موجة ارتفاع الجنيه أوائل العام الماضي ليصل إلى تراجع بنسبة 2.16 جنيه بما يعادل 12%، كما تراجع بنحو 29 قرشا بما يعادل 1.8%.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا اليوم في البنك العربي الإفريقي ليصل إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في بنك البركة قرشين ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستواه أمس، وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على سعره في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.