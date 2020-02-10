“100 جنيه في الطن”.. “حديد عز” تعلن تراجع أسعار الحديد

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قالت شركة حديد عز، إنه تم تخفيض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه لكل طن ليصل سعر الطن الجديد 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع، جاء ذلك بعدما خفضت شركة السويس للصلب أسعارها بقيمة 300 جنيه في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي، في إطار انخفاض الأسعار عالميا في ظل تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.

جدير بالذكر أن سوق الحديد والصلب يعاني من أزمة كساد في الفترة الحالية بسبب سقوط الأمطار خاصة في السواحل الشمالية، الأمر الذي يعوق أعمال البناء ما يؤدي إلى تراجع حركة السوق.

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