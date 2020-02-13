الدولار يتراجع أمام أقوى أداء للجنيه المصري منذ قرار التعويم

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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء عند مستوى 15.67 جنيهاً، ووصل سعر البيع عند مستوى 15.77 جنيهاً، تبعاً لمتوسط سعر صرف الدولار عبر البيانات المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.

تبعاً لأسعار صرف اليوم المعلن عنها من قبل المركزي فقد سجل الجنيه المصري أقوى أداء له منذ الأسبوع التالي للقرار الصادر عن المركزي بتحرير سعر الصرف منذ شهر نوفمبر 2016.

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عزا خبراء الاقتصاد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة تدفقات العملات الأجنبية بالمحافظ المالية في مصر خصوصاً في سندات وأذون الخزانة أدوات الدين المصري.

تراجع الدولار أمام الجنيه

وشهد سعر صرف الدولار هبوطاً بسعر صرفه أمام العملة المصرية الجنيه بمجموعة من البنوك.

انخفض سعر صرف الدولار بقيمة قرشين خلال تعاملات بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، إلى مستوى 15.69 جنيهاً للشراء وسجل سعر البيع 15.79 جنيهاً.

هبط سعر صرف الدولار بقيمة 3 قروش خلال تعاملات بنك القاهرة، عند مستوى 15.68 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.78 جنيهاً.

انخفض سعر صرف الدولار بقيمة قرشين خلال تعاملات البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.67 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.77 جنيهاً.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 3 قروش، خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية عند مستوى 15.67 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.77 جنيهاً.

هبط سعر صرف الدولار بقيمة قرشين بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.68 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.78 جنيهاً.

تراجع سعر صرف الدولار بقيمة 3 قروش خلال تعاملات بنك التعمير والإسكان إلى مستوى 15.67 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.77 جنيهاً.

كما هبط سعر الدولار بقيمة قرشا واحداً ببنك قناة السويس إلى مستوى 15.68 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.78 جنيهاً.

انخفض سعر صرف الدولار بقيمة 4 قروش خلال تعاملات بنك البركة عند مستوى 15.69 جنيهاً للشراء وسجل سعر البيع 15.79 جنيهاً.

ظل سعر الدولار الأمريكي ثابتاً خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.74 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع 15.84 جنيهاً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الاثنين 10 فبراير 2020 فى البنوك والسوق السوداء