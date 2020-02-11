انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات

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شهدت أسعار الدولار في بداية التعاملات، اليوم، تراجعا في أربعة بنوك، واستقر في 7 بنوك أخرى، حيث انخفضت العملة الأمريكية قرشا في بنكي “الأهلي المصري، والبركة” وسجل سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار قرشا أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة وبلغ سعر الشراء 15.67 جنيه، ونحو 15.77 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي شهدت العملة الخضراء هبوطا بلغ 4 قروش وسجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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وشهدت العملة الأمريكية استقرارا في بنكي “كريدي أجريكول، وقناة السويس” وبلغ سعر الصرف نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

فيما شهد الدولار استقرارا في بنك مصر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وفي بنوك “الإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان” سجل نحو 15.67 جنيه للشراء، ونحو 15.77 جنيه للبيع.