الدولار يرتفع عالميا لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

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شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا عالميا ووصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وذكرت الوكالة أن المستتثمرين اتجهوا إلى الاقتراض بالعملات منخفضة العائد، والاستثمار في الورقة الخضراء أو العملات عالية العائد، وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بلغ 0.01% إلى 98.91 مقابل سلة من العملات، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر الماضي.

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كانت العملة الأمريكية زادت 1.6%، الأسبوع الماضي، وفقًا للوكالة، وصعد الدولار الإسترالي إلى نحو 0.3% إلى 0.6709 دولار أمريكي، كما ارتفع اليوان الصيني إلى 6.9785 مقابل الدولار.