لتراجع الطلب وهبوط الخامات.. انخفاض أسعار الحديد في مصر

Advertisements

نتيجة ضعف الطلب على الحديد ووجود مخزون في المصانع، تراجعت أسعار بيع حديد التسليح بسبب تراجع أسعار الخام عالميا.

وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي، أن الأسعار تراجعت لضعف الطلب على حديد التسليح، مشيرا إلى أن مصانع الحديد اتجهت لتخفيض الأسعار في السوق لمستويات تحريك مبيعاتها، ودفع التزاماتها المتمثلة.

Advertisements

وأوضح أن أسعار الحديد تتراوح بين 9 آلاف و306 جنيهات، و9 آلاف 630 جنيها تسليم أرض المصنع، مؤكدا أن سعر البليت تراجع إلى نحو 395 دولارًا مقابل 420 دولارًا للطن.

وقال رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد خالد الدجوي، إن توافر مخزون كبير من الحديد سبب تراجع الأسعار في معظم المصانع، مشيرا إلى أن شركة الجارحي خفضت حديد التسليح 150 جنيها، ليصل لـ 9 آلاف و500 جنيه مقابل 9 آلاف و650 جنيها، الشهر الماضي.

يشار إلى أن شركة حديد عز خفضت أسعارها بقيمة 100 جنيه للطن؛ لتصبح 9 آلاف و900 جنيه للأطوال، و9 آلاف و630 جنيها للفائف شامل الضريبة، كما خفضت شركة السويس للصلب أسعارها 300 جنيه؛ لتكون 9 آلاف و450 جنيها للأطوال، و9 آلاف و350 جنيها للفائف.