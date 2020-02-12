“من 100 لـ 400 جنيه”.. شركات حديد التسليح تخفض أسعارها

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أعلنت عدد من شركات حديد التسليح تخفيض أسعارها فيما يتراوح بين 100 إلى 400 جنيهًا، جاء ذلك في إطار إجراءات تلك الشركات لكسر حالة الركود التي يشهدها السوق في مصر في ظل تراجع أسعار الدولار ومخاوف البناء بسبب تقلبات حالة الطقس.

وكانت شركة حديد المصريين، خفضت أسعار حديد التسليح 300 جنيه لكل طن، حيث أبلغت الشركة وكلائها بخفض أسعار الحديد في صورة حوافز لمدة 3 شهور وتراجع مع تأمين الأسعار حال انخفاضها مجددًا، لينخفض سعر الحديد إلى 9600 بعدما بلغ 9900 تسليم أرض المصنع، بينما خفضت شركة الجارحي للصلب أسعارها نحو 150 جنيه ليصل إلى 9500 جنيه مقابل 9650 جنيه تسليم أرض المصنع، فيما هبط سعر حديد شركة المراكبي للصلب نحو 250 جنيها، ليصل إلى 9400 جنيه مقابل 9650 جنيه تسليم أرض المصنع.

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وأبلغت شركة حديد عز، عن تخفيض أسعارها 100 جنيه عن كل طن لتصل إلى 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع، بينما هبط سعر حديد شركة السويس للصلب 300 جنيه ليصل إلى 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي، بينما بلغ سعر حديد شركة بشاي للصلب تخفيضا بقيمة 400 جنيه، ليصل سعر الطن 9600 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه الشهر الماضي، تسليم أرض المصنع.

انخفاض حجم الطلب في مشروعات البناء الخاص والمساكن.