اتفاقية بين البنك الأهلي وشركة Ripple لإستقبال الحوالات بتقنية بلوك تشين

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وقع مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء اتفاقية مع شركة ripple العالمية، والتي تضمن جعل البنك الأهلي المصري أول بنك في مصر قادر على استقبال الحوالات البنكية للمصريين من الخارج بتقنية بلوك تشين.

وكانت مراسم التوقيع قد شهدت حضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إضافة إلى داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وأيضاً هشام السفطي رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية.

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كما شهدت مراسم التوقيع أيضاً حضور كلاً من خالد طه رئيس مجموعة العمليات، وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، إضافة إلى عبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات، ونافين جوبتا العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة ripple، وأيضاً مارك جونسون نائب رئيس الشركة للمبيعات، ووليد بن عثمان المسؤول عن المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأبدى مسؤولي شركة ripple سعادتهم الكبيرة بهذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، نظراً إلى رغبتهم في توسيع انتشار أنشطة الشركة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بعد الانتهاء من عملية توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية سوف تُضيف وسيلة اتصال جديدة للعملاء من أجل استقبال الحوالات من الخارج، وذلك في إطار سعي إدارة البنك دائماً لتطوير ملف استقبال الحوالات المالية من كافة أنحاء العالم إلى داخل مصر.

على صعيد متصل، شدد هشام السفطي على أنه قد تمت إجراء كافة الاختبارات المتعلقة بالأمان قبل توقيع هذه الاتفاقية، من أجل ضمان عدم تواجد أي ثغرات على الإطلاق في النظام والتي قد تؤدي إلى تعطيله في المرحلة القادمة.

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