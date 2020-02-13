“اتصالات مصر” تسعى للاستحواذ على “فودافون”

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أكد مصدر بقطاع الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم تمويل صفقة الاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر وذلك بعد اختيارها تحالف المجموعة المالية “هيرمس – سيتي بنك” من أجل تحديد بدائل تعامل الشركة المصرية للاتصالات مع حصتها البالغة نحو 45% في شركة فودافون مصر، مشيرا إلى أن دخول سيتي بنك ضمن التحالف يوضح نوايا الشركة للاستفادة والاستحواذ الكامل على أسهم فودافون مصر بنفس سعر الشركة السعودية.

جدير بالذكر أن فودافون العالمية تستحوذ على 55% من أسهم شركة فودافون مصر بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% وتسعى الأخيرة إلى الاستحواذ على كافة الأسهم بعدما عينت شركة هيرميس وسيتي بنك من أجل تحديد البدائل الاستثمارية لحصتها في فودافون مصر في ظل اتفاق شركة Stc السعودية مع فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، خاصة بعدما وجهة “فودافون مصر” خطابا لجهاز حماية المستهلك بشأن التفاوض على الموقف القانوني لاستخدام حق الشفعة من جانب المصرية للاتصالات.

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