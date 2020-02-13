“الإسكان” تعلن عن المرحلة السابعة من أراضي بيت الوطن في 8 محافظات

Advertisements

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة قدمت طرحًا جديدًا خلال المرحلة السابعة ضمن مشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين في الخارج، موضحة أنه يشمل قطع أراض سكنية للأفراد في 8 مدن جديدةوهم الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة والشروق والسادات.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، اليوم، أن طرح وحدات سكنية للأفراد في 5 مدن جديدة وهم الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، سوف يكون عقب موافقة مجلس الوزراء على الطرح.

Advertisements

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية “الدولار”، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الشروط تتضمن أن يكون الحاجز حاملا للجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج، وألا تقل عمره لا يقل عن 21 سنة، وأن تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويُحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، ويتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم تسجيل التحويلات الواردة اعتباراً من بداية العام الحالي، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس”.