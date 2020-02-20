أعلى شهادات الادخار عائداً في البنوك بعد تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي

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قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الثاني خلال عام 2020 مساء اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

يشار إلى أن الشهادات الادخارية السبيل الأول لجميع العملاء التي تسعى لاستثمار أموالهم في البنوك؛ لارتفاع عائدها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، ويكون صرف العائد شهريًا أو ربع شهري أو نصف سنوي أو سنويًا.

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ونستعرض خلال التقرير الحالي أبرز شهادات الادخار مرتفعة الفائدة في 11 بنكا، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

البنك الأهلي المصري.. يطرح البنك الشهادة البلاتينية “الشهرية” تكون نسبة فائدتها 12% ويصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.

– الشهادة البلاتينية “ربع سنوية” تكون نسبة فائدتها 12.25%، ويصرف عائدها كل 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه دون حد أقصى.

بنك مصر.. يطرح البنك “شهادة القمة” يكن عائدها شهريًا، وتبلغ نسبة الفائدة 12%، ويبدأ الحد الأدنى من 1000 جنيه.

بنك التعمير والإسكان.. يطرح البنك “شهادة التعمير” 3 سنوات، وتكون نسبة الفائدة 12%، وعائدها يصرف شهريا، ويكون الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه.

بنك القاهرة.. يطرح “شهادة ادخار” 3 سنوات بفائدة 10.5% ربع سنوية، و10.6% نصف سنوية، و10.75% سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

بنك الاستثمار القومي.. تبيع فروع البنك الأهلي المصري نيابة عن بنك الاستثمار القومي شهادات ادخار بعائد ثابت، وهي: شهادة استثمار”ب” عاما واحدا بعائد شهري بنسبة فائدة 13%، لمدة عام واحد.

وشهادة استثمار “ب” 3 سنوات، يصرف عائدها كل 3 أشهر، بنسبة فائدة 12%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

بنك كريدي أجريكول.. يقدم البنك “شهادة 3 سنوات” بنسبة فائدة 10.5% شهريا، و10.75% ربع السنوي، و11% لعائد نصف سنوي، ويبلغ الحد الأدنى للشهادة ثلاثة آلاف جنيه.

البنك المصري الخليجي.. يوفر “شهادة ادخار 3 سنوات” بنسبة فائدة 11% شهريًا، و11.25% ربع سنوي، و11.5% نصف سنوي، و12% سنويًا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

بنك الشركة المصرفية SAIB.. يقدم شهادة 3 سنوات بفائدة 11% شهريًا، و11.25% ربع السنوي، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: يطرح البنك “شهادة 3 سنوات” بفائدة 10.75% شهريا، و10.875% ربع سنوية، و10.625% نصف سنوية، و11% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

بنك الكويت الوطني.. يطرح البنك “شهادة ادخار” 3 سنوات بفائدة 10.5% شهريا، و10.75% ربع سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة خمسة آلاف جنيه.

بنك أبوظبي الأول.. يطرح “شهادة ادخار” 3 سنوات بفائدة 10% شهريا، و10.25% ربع سنوية.