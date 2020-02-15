للعام الثالث على التوالي.. مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة.. انفوجراف

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حقق اقتصاد مصر أعلى معدل للنمو خلال 11 عاماً، في وقت استطاع فيه الاقتصاد المصري أن يحافظ على صدارته في معدلات النمو الاقتصادي على اقتصاديات المنطقة للعام الجديد 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهذا يعد دليل واضح على استمرار تحسن أداء اقتصاد الدولة المصرية ونجاحه الكبير في العمل على تطبيق سياسات برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية منذ عام 2016.

معدلات نمو الاقتصاد المصري من عام 2016 إلى الوقت الراهن

نشر اليوم المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري إنفوجراف يوضح التسلسل الزمني لمعدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري من الفترة 2008/ 2009 إلى الفترة 2018/ 2019، وقد أشار الإنفوجراف إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد سجل نسبة 5.6% خلال الفترة 2018/ 2019 مقارنة بنسبة نمو تصل إلى 5.3% خلال عام 2017/ 2018، ونسبة نمو تصل إلى 4.2% خلال العام المالي 2016/ 2017، وسجلت نسبة النمو خلال عام 2012/ 2013 نسبة 4.3%، فيما سجلت نسبة النمو خلال عام 2014/ 2015 نسبة 4.4%، وسجلت نسبة النمو خلال عام 2013/ 2014 نسبة نمو 2.9%.

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وأوضح الإنفوجراف أن نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2012/ 2013، و2011/ 2012 سجل نسبة النمو 2.2%، وسجلت نسبة نمو 1.8% خلال عام 2010/ 2011، ونسبة نمو سجلت 5.1% خلال عام 2009/ 2010، وسجلت نسبة النمو خلال عام 2008/ 2009 نسبة نمو 4.7%.

ترتيب معدل النمو لمصر بالنسبة لاقتصاديات الشرق الأوسط

أوضح الإنفوجراف ترتيب نمو الاقتصاد المصري بالنسبة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط من عام 2009 إلى عام 2019، وقد أوضح الإنفوجراف أنه خلال عام 2009 احتلت الدولة المصرية الترتيب الـ 5 على مستوى اقتصاديات الشرق الأوسط، وخلال عام 2010 احتلت الدولة المصرية الترتيب الـ 7، وخلال عام 2010 احتلت المرتبة الـ 12، وخلال عام 2011، وعام 2013 احتلت الدولة المصرية المرتبة الـ 8.

وأشار التقرير أنه خلال عام 2014 احتلت الدولة المصرية الترتيب الـ 9، وخلال عام 2015، وعام 2016 احتلت الدول المصرية الترتيب الـ 4 بين اقتصادات دول الشرق الأوسط، ثم احتلت المرتبة الـ 2 خلال عام 2017، وليستمر احتلال الدولة المصرية المرتبة الأولى لأهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط منذ بداية 2018، و2019، 2020 للعام الثالث على التوالي.

كما أوضح إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمن معدل نمو اقتصاد مصر قد حافظ على تحقيق أعلى من متوسط النمو العالمي خلال عام 2015، حيث سجل نسبة نمو 5.6% خلال عام 2019، كما سجل متوسط النمو العالمي بنسبة 2.9% خلال نفس العام.

كما سجل نمو الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.6% عن نفس العام، وقد سجل معدل النمو بمصر نسبة 4.2% مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل نسبة 3.8% خلال عام 2017، كما سجل معدل النمو بمصر نسبة 4.3% خلال عام 20169، في حين سجل متوسط النمو العالمي عن نفس العام نسبة 3.4%.

وسجل نمو اقتصاد الدولة المصرية عن عام 2015 نسبة نمو 4.4%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي لهذا العام الذي سجل نسبة 3.5%، ومن المستهدف أن يسجل معدل النمو لأداء الاقتصاد المصري نسبة 6% خلال العام الراهن 2020، مقارنة بمتوسط النمو العالمي بنسبة 3.3%.

مصر تتصدر أهم معدلات النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط 2020

كما أوضح الإنفوجراف أن الدولة المصرية خلال العام الراهن 2020، تتصدر أهم معدلات النمو لاقتصاديات الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي لتسجيل نسبة 6% “النمو الاقتصادي المستهدف”.

تليها دول العراق باستهداف نسبة نمو 5.1%، ثم عمان بنسبة نمو بنسبة 3.7%، تليها البحرين بمعدل 3.8%، ثم إيران بمعدل 3.7% تليها إسرائيل بنسبة نمو 3.6%، تليها تركيا بنسبة نمو 3%، بعد أن احتلت تركيا المركز الثاني لعام 2017 والتي سجلت خلاله نسبة نمو 3.1%، في مقابل فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.7%، ثم الكويت بنسبة 3.5%.

وقد أشار الإنفوجراف إلى أن الدول المصرية قد احتلت المرتبة الأولى خلال عام 2018، حيث سجلت معدل نمو سجل نسبة 5.3%، تليها إسرائيل بمعدل نمو 3.4%، ثم تركيا بمعدل نمو اقتصادي سجل 2.8%، ثم المملكة العربية السعودية بمعدل نمو 2.4%، بينما تراجع الناتج المحلي الأجمالي لدول العراق بنسبة 0.6%، وسجلت إيران نسبة 4.8%.

كما تصدرت الدولة المصرية معدلات النمو لأهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019، بنسبة نمو سجلت 5.6%، تليها العراق بنسبة نمو 3.4%، ثم إسرائيل بنسبة نمو 3.1%، ثم الأردن بنسبة نمو 2.2%، ثم البحرين بمعدل نمو 2%، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 9.5%.

إشادة المنظمات الدولية بمعدل نمو الاقتصاد المصري

تعد تلك المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري محط إشادة من قبل العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية، ومنها البنك الدولي الذي أكد على استمرار الدولة المصرية في قيادة النمو الاقتصادي للناتج المحلي بمنطقة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية الخاصة بها.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار اقتصاد الدولة المصرية بتحقيق معدلات النمو التي تعد أبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ودول شمال إفريقيا خلال عام 2020، كما أكدت الأمم المتحدة على تسجيل الدولة المصرية أعلى معدل نمو تميز بالقوة خلال العام السابق 2019، وتوقعت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الراهن 2020، بسبب زيادة تعافي الطلب المحلي، إلى جانب تحسن أداء ميزان المدفوعات بالدولة المصرية.

كما شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية ووصوله إلى أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً، وأكد أن هذا الأداء القوي كان مدفوعاً بشكل أساسي بسبب ارتفاع الاستثمارات وصافي الصادرات.

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