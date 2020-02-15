متأثرة بـ”كورونا”.. أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع

Advertisements

بارتفاع يبلغ نحو 0.51% لتصل إلى نحو 1584 دولارًا في الأوقية، أغلقت البورصة العالمية على ارتفاع سعر الذهب، أمس، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأكدت “رويترز” أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب استقرت عند 1578.50 دولار، مشيرة إلى أن سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية، وتحركت صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي المحتمل لفيروس كورونا.

Advertisements

وأوضحت الوكالة أن الأسهم الآسيوية تتجه إلى تحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، عقب ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له، مشيرة إلى أن محللين أكدوا أن المعدن الأصفر لا يزال غير متضرر من انتشار فيروس كورونا.

وحقق الذهب نحو 0.3% أرباحا منذ بداية الأسبوع الجاري، كما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2433.36 دولار للأوقية، وربحت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 969.28 دولار.