أسعار الذهب تقفز 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار أعيرة الذهب اتفاعا، اليوم، في السوق المحلية بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيهًا مقابل 687 جنيهًا، أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ووصل إلى 591.4 جنيه، كما سجل عيار 24 نحو 788.5 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و520 جنيهًا.

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وأغلقت البورصة العالمية على اتفاع الذهب بنسبة 0.51% لتصل إلى 1584 دولارًا في الأوقية، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، وأكدت “رويترز” أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب استقرت عند 1578.50 دولار.