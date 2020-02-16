تراجع أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد

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شهدت أسعار الدولار، اليوم، تراجعا في بداية التعاملات اليومية في 5 بنوك مقارنة بمستواه، مساء الخميس، واستقر في 6 بنوك أخرى، حيث شهد الدولار تراجعا بقيمة قرش في البنك الأهلي المصري وبلغ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا بالبنك العربي الأفريقي وسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وتراجع في بنك القاهرة بالقيمة نفسها وسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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وفي بنك قناة السويس انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين وبلغ نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما تراجع قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي “مصر، والبركة” عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية نحو 15.63 جنيه للشراء و نحو 15.73 جنيه للبيع.