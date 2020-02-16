الجنيه يواصل ارتفاعه أمام الدولار ويسترد 12.5% من قيمته في 13 شهرًا

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واصل الجنيه المصري تعافيه أمام الدولار باسترداد نحو 12.5% من قيمته خلال عام واحد، حيث انخفض سعر الدولار نحو جنيهين و26 قرشا، منذ بداية 2019 وحتى اليوم.

ويبلغ سعر صرف الدولار 15.60 جنيه للشراء ونحو 15.70 للبيع، بعدما سجل بداية للعام الماضي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، ما يؤكد قوة الاقتصاد وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

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وتوقع “دويتشه بنك”، في تقرير صادر عنه، أن يواصل الجنيه ارتفاعه أمام الدولار ، لتصل العملة الأمريكية إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام، متوقعا ارتفاع النمو في مصر لـ 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021 صعودا من 5.6%.

وأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الجنيه المصري يقدم أداء قويا، مدعوما بصعوده 2% أمام الدولار، ليكون من أفضل العملات العالمية أداء خلال العام 2020، مشيرة إلى أن العملة المصرية باتت موضع جذب لمستثمري العملات.

كان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، توقع انخفاض العملة الأمريكية في نهاية العام الجاري ليصل إلى 15.35 جنيه، حيث إن الجنيه استرد نحو 2.2% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

كما توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن يتراجع الدولار في نهاية العام الحالي لنحو 14.5 جنيه، مؤكدا أن العملة المحلية ستواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان قرارًا مهمًا، وأن الدولار سيواصل تراجعه خلال الفترة المقبلة، لتحسن إيرادات السياحة.

وأكد أن افتتاح المتحف الكبير، خلال العام الحالي، وعودة النشاط للحركة السياحية يعطي تفاؤلًا كبيرًا فيما يتعلق بإيرادات السياحة.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تؤكد أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

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