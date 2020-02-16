البنك المركزي يؤكد انتعاش تدفقات النقد الأجنبي بسبب تحويلات المصريين في الخارج

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أكد البنك المركزي المصري اليوم الأحد وجود حالة انتعاش لا مثيل لها في تدفقات النقد الأجنبي داخل مصر، بسبب كثرة تحويلات المصريين من الخارج إلى داخل البلاد.

وأشار البنك المركزي إلى أن قيمة تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى 11 مليار دولار في آخر 5 شهور فقط، وهي الأرقام التي ارتفعت بشكل واضح عما كان عليه الوضع في نفس التوقيت من العام الماضي.

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وأضاف أيضاً أن تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي وتعويم الجنيه المصري ساهم بدرجة كبيرة في حل جميع المشاكل لدى كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما نجحت هذه القطاعات في تعزيز النقد الأجنبي لديها سواء بسبب تحويلات المصريين بالخارج أو حتى بسبب السياحة والاستثمار المباشر وأيضاً غير المباشر.

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