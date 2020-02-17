المركزي: الجنية يرتفع 39 قرشاً أمام الدولار منذ بداية 2020 و2.26 جنيه خلال عام

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أكد البنك المركزي المصري اليوم الإثنين أن أسعار الدولار الأمريكي قد شهدت تراجعاً لا مثيل له على الإطلاق بنسبة عالية منذ مطلع العام الماضي 2019 وحتى هذه اللحظة من العام الحالي 2020.

وأوضح البنك المركزي أن سعر الدولار قد تراجع بنسبة 12.6% أمام تصاعد ملحوظ لعملة الجنيه المصري، أي أن الدولار خسر تقريباً 2.26 جنيه في ظرف عام واحد فقط لا غير.

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وأشار أيضاً إلى أن تراجع الدولار في العام الحالي 2020 كان بنسبة 2.4%، أي أنه خسر 39 قرشاً في ظرف شهر ونصف تقريباً، مع احتمالية استمرار ذلك التراجع بنسبة مؤكدة طيلة الأشهر القادمة.

وشدد البنك المركزي على أسعار الدولار في معظم البنوك داخل مصر اليوم الإثنين قد وصلت إلى 15.70 جنيه للبيع مقابل 15.60 للشراء.

وأضاف أيضاً أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر سوف يُساهم بشكل أكبر في تراجع أسعار الدولار في المرحلة القادمة، مؤكداً أن مصر نجحت في جذب حوالي 12 مليار دولار منذ بداية عام 2020 وحتى مساء يوم أمس الأحد.

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