الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين 17/2/2020

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واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها من جديد مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وهو نفس الوضع الذي عاشته عملة الدولار الأمريكي طيلة الأشهر الماضية في مقابل استعادة الجنيه المصري لمكانته بصورة تدريجية مع مرور الوقت.

ولا شك أن سعر صرف الدولار سوف يواصل التراجع داخل مصر طيلة الأشهر القادمة أيضاً، نظراً لما تشهده البلاد من كثرة تدفقات النقد الأجنبي بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك سواء بسبب انتعاش حركة السياحة أو حتى بسبب تحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في مصر.

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وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في أبرز البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين 17/2/2020:

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

المصرف المتحد، سعر بيع الدولار 15.68 جنيه / سعر شراء الدولار 15.58 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.69 جنيه / سعر شراء الدولار 15.59 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.70 جنيه / سعر شراء الدولار 15.60 جنيه.

بنك مصر إيران للتنمية، سعر بيع الدولار 15.70 جنيه / سعر شراء الدولار 15.60 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.71 جنيه / سعر شراء الدولار 15.61 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.71 جنيه / سعر شراء الدولار 15.61 جنيه.

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