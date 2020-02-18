ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين

Advertisements

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، بسبب زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار، إثر التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% لـ1586.93 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1590 دولارا.

Advertisements

وأوضحت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، أن أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق، والمستثمرون يساروهم حالة من القلق البالغ بشأن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي، مشيرة إلى أن شركة أبل خفضت توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناتجة عن فيروس كورونا وسط تقلص الطلب على الأسواق الصينية.

بينما شهدت المعادن النفيسة الأخرى، استقرارا فبلغ سعر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأونصة في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما زادت الفضة 0.6% إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 973.49 دولار للأونصة.