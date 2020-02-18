استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية رغم ارتفاعها عالميا

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أوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 690 جنيها، دون ارتفاع عن مستواه أمس، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لحوالي 591 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 789 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم رغم ارتفاع الأسعار العالمية، التي بلغت أقصى مستوى لها خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب التداعيات السلبية على الاقتصاد الصيني.

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