بنك القاهرة يعلن عن تدشين خدمات “الموبايل بانكنج” قريبا

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أعلن بنك القاهرة،عن تدشينه خدمات الإنترنت البنكي للشركات خلال العام الحالي، إلى جانب إطلاق خدمة “الموبايل بانكينج” قريبا من أجل تلبية احتياجات العملاء، موضحا أن تلك الخطوة جاءت في إطار خطة تطوير البنك للمنتجات الرقمية وإتاحة الخدمات الجديدة الشاملة لخدمة الهاتف البنكي “IVR”.

وأضاف البنك، في بيان عنه، أنه تم إصدار 450 ألف كارت ميزة للخصم المباشر أو المدفوع مقدما خلال آخر 9 أشهر من تاريخ إطلاق الكارت بالبنك، بهدف الحد من “الكاش”، ودعم خطة الدولة للشمول المالي ونشر الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على افتتاح فرعين رقميين خلال عام 2020 ليتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسر، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهي الصغر.

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وأكد أنه تم إطلاق خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع “QR code”، مشرًا إلى أنه أول بنك يقدم تلك الخدمة في السوق المصري، جاء ذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي، من أجل توفير الدعم لفئة التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة، كما نجح البنك في تفعيل الخدمة لنحو 800 تاجر حتى الآن، كما أن خدمة المحفظة الذكية المعروفة باسم “القاهرة كاش” جذبت 305 آلاف مشترك في الخدمة بنسبة تفعيل 10% خلال العام الماضي.