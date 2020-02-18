فيديوجراف: مصر الأولى بالنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

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أعلنت الحكومة، تقرير صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري، مؤكدة أنه كان الأهم في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال عامي 2018/2019، مؤكدة على استمرار العمل للحفاظ على تفوق المعدلات المصرية خلال 2020 والأعوام المقبلة 2021/2022، وذلك في إطار خطة الدولة للمضي قدما بخى ثابتة نحو النهوض بالمجتمع.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديوجراف، قدم خلاله النتائج خلال الفترة من 2011 حتى 2022، موضحا أن مصر تشغل المرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012، وأصبحت تشغل المكانة الأولى في 2019 من حيث النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

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وتوقعت الحكومة، استمرار مصر في التقدم خلال العام الجاري 2020، والعام المقبل 2021، لتتصدر أولى المراتب في معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بدول عربية أخرى.