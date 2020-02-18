تعرف على الفارق بين شهادات الادخار المتغيرة العائد والثابتة في البنوك

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يسأل العديد من العملاء لكافة البنوك داخل مصر عن الفارق بين أنواع شهادات الادخار سواء المتغيرة العائد أو حتى الثابتة، وذلك بسبب رغبة جميع العملاء في استثمار أموالهم في البنوك والحصول على عائدات إما سنوية أو شهرية حسب نوع الشهادة المختارة.

وكانت العديد من البنوك تُصدر فقط شهادات ادخار ثابتة العائد، نظراً لأن الإقبال عليها كان هائلاً من طرف العملاء في ظل الفائدة التي يحصلون عليها من هذه الشهادات.

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وتغير الوضع كلياً منذ 3 سنوات وتحديداً حينما أقر البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة العائد، مما جعل عدة بنوك تُصدر هذه الشهادات لأول مرة مثل بنك القاهرة إضافة إلى البنك الأهلي المصري وأيضاً بنك مصر.

ولا ترتبط هذه الشهادات ذات العائد المتغير بكل بنك على حدى، وإنما يتحكم البنك المركزي في نسبة الفائدة بشكل دائم، مما يجعل الإقبال على الشهادات هائلاً في حالة اتجاه البنك المركزي لزيادة نسبة الفائدة عليها.

وإليكم الآن أبرز الفوارق وأوجه التشابه بين شهادات الادخار المتغيرة العائد والثابتة في جميع البنوك:

الفائدة، تكون الفائدة ثابتة في الشهادات الثابتة بناءً على مدة الشهادة نفسها بغض النظر عن أي قرار للبنك المركزي فيما يتعلق بخفض أو زيادة نسبة الفائدة، أما الفائدة في الشهادات المتغيرة فتكون متغيرة أيضاً بناءً على رغبة كل بنك سواء في حالة زادت الفائدة أو قلت عن السعر المعلن من طرف البنك المركزي.

مدة الشهادة، لا يوجد اختلاف بين النوعين بحيث تتراوح مدة الشهادات ما بين سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات في جميع البنوك.

كسر الشهادة، يستطيع أي عميل أن يقوم بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها بشرط أن يدفع أولاً قيمة الغرامة التي يتم تحديدها بناءً على الفائدة التي حصل عليها منذ شراء الشهادة سواء المتغيرة العائد أو حتى الثابتة.

الحد الأدنى من أجل شراء الشهادة، لا يوجد اختلاف أيضاً في هذه النقطة بحيث تبدأ أسعار الشهادات بشكل عام من 1000 ألف جنيه مع اختلاف السعر من بنك لآخر.

دورية صرف الفائدة، لا يوجد اختلاف بين النوعين بحيث يُحدد كل بنك بمفرده موعد صرف العوائد سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو حتى سنوي وربما مع نهاية مدة الشهادة.

الاقتراض بضمان الشهادة، تمنح شهادات الادخار المتغيرة العائد وأيضاً الثابتة الفرصة لجميع العملاء من أجل الحصول على قرض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمة هذه الشهادة إضافة إلى زيادة بسيطة على العائد من الشهادة.

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