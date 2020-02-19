وزيرة التخطيط: استثمارات بقيمة 217 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020/2019

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة 217 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، موصحة أن الاستثمار يشغل المركز الأول في مصادر النمو الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة، في بيان عنها، أن الاستثمارات العامة جاءت حققت نسبة نمو 5% بينها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، بينما استحوذت قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، موضحة أن النسبة ارتفعت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنحو 358 ألف فرد، وزاد قطاع الصناعة بنحو 426 ألف فرد، وهو الأمر الذي يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بأخرى.

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وأكدت الوزيرة أن إحصاءات النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، شهدت انخفاضا في معدلات التضخم بشكل نسبي بالمقارنة مع العام الماضي، على خلفية تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري.

وأوضحت أن قسم “الطعام والمشروبات” تعد من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم التي سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019، مؤكدة أن البنك المركزي لا يزال يتابع سياسة التيسير النقدي وتخفيض الأسعار تدريجيا من أجل احتواء معدلات التضخم، وبالتالي خفض تكلفة الاقتراض إلى جانب زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.