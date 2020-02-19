“6 جنيهات في الجرام”.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب قفزة عالمية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت قفزة في أسعار السوق المحلية بعدما ارتفع سعر الجرام بنحو 6 جنيهات لكل جرام، مقارنة بأسعار أمس، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 696 جنيها مقابل 690 جنيها.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى حوالي 597 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 795 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5568 جنيها.

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وكانت وكالة بلومبرج ذكرت أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت خلال تعاملات اليوم، بعدما شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 7.9 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1609 دولارا للأونصة في الساعة الـ12 و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.