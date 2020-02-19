انخفاض أسعار البيض والدواجن لنحو 6 جنيهات

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قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار كرتونة البيض تراجعت بنحو 6 جنيهات حيث بلغ سعرها في المزرعة 30 جنيها، بعدما حققت 36 جنيها، يوم الأحد الماضي.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، أن كرتونة البيض انخفض سعرها إلى 36 جنيها في السوق المحلية، أمام 42 جنيها الأحد الماضي، موضحا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع نحو جنيهين في المزرعة مسجلا 28 جنيه، ويباع في الأسواق بـ30 جنيها، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي 32 وتباع في الأسواق بسعر 38 و39 جنيها، في ظل تراجع الطلب على الدواجن.

وأوضح أت سعر الكتكوت لا يزال مستقرا ويتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيها.

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