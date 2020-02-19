وزارة التخطيط: مصر تتلقى 22 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي في آخر 3 شهور

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال تقرير لها استعرضته في مجلس الوزراء المصري أن تدفقات النقد الأجنبي في مصر قد وصلت قيمتها إلى 21.9 مليار دولار في آخر 3 شهور فقط لا غير.
وأشارت الوزارة إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تُعتبر من أكبر مصادر العملة الأجنبية في مصر بنسبة 32%، وم ثم يليها مباشرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31%.
وأوضحت أيضاً أن قيمة الواردات قد انخفضت بشكل واضح في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث وصلت إلى 15.9 مليار دولار بعد أن كانت 16.6 مليار دولار في نفس التوقيت من العام المالي الماضي.
وشددت الوزارة على أن ذلك التحسن الواضح في نسبة التدفقات الأجنبية داخل البلاد، سوف يكون له أثر إيجابي للغاية على استمرار تراجع عملة الدولار الأمريكي أمام ارتفاع الجنيه المصري من جديد.
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