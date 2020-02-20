وزير الإسكان يعلن طرح وحدات لمتوسطي الدخل بالتقسيط لمدة 20 عامًا

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وقع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من أجل توفير عدد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، لأصحاب الدخل المتوسط في مشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، وغيرها من المشروعات.

ومن المقرر أن يطرح الصندوق، الوحدات للبيع وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19/12/2019، على أن يكون متوسط العائد الثابت 10 % خلال مدة أقصاها 20 سنة.

وأضاف الجزار، في بيان عنه، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب ذلك البروتوكول سوف تكون ملتزمة بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها والتي سوف تتوفر بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – العاصمة الإدارية الجديدة)، وغيرها من المشروعات.

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وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن ذلك البروتوكول تم في ظل دور الصندوق المنصوص عليه فى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم نشاط التمويل العقاري، موضحة أنه من المقرر أن يطرح عدد من تلك الوحدات اعتبارا من الشهر المقبل بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعرا.