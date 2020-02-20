تراجع الدولار أمام الجنيه المصري مسجلا 15.50 في السوق المحلية

Advertisements

شهد الجنيه المصري، تقدما كبيرا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، بعدما تراجعت العملة الخضراء نحو 5 قروش في عدد من البنوك المحلية والأجنبية في السوق.

وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار في المصرف المتحد 15.50 جنيهًا للشراء و15.60 جنيهًا للبيع، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي وبنك عودة لـ15.51 جنيهًا للشراء و15.61 جنيهًا للبيع، وانخفض في البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك مصر إيران للتنمية محققا 15.52 جنيهًا للشراء و15.62 جنيهًا للبيع.

Advertisements

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الأهلي المصري وبنك مصر لـ 15.53 جنيهًا للشراء و15.63 جنيهًا للبيع.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن تراجع الدولار جاء على خلفية زيادة الصادرات المصرية بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ظل تراجع الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، إلى جانب تقدم مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، والتي بلغت 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%).

كما ذكر البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حيث بلغ صافي التحويلات نحو 6.71 مليار دولار وهي أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019.