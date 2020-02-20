البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

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قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الثاني خلال عام 2020 مساء اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75% للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن البنك المركزي في بيانه الصادر مساء اليوم الخميس أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019.

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وبحسب البيان فإن معدل التضخم الشهري قد سجل 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي.

وأرجع المركزي ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.