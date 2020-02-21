رغم ارتفاعه عالميًا.. الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه في جميع البنوك

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واصل سعر الدولار الهبوط أمام الجنيه المصري حيث انخفض نحو 4 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع، وأكد خبير اقتصادي عبدالسلام أبو ضيف، أن تراجع العملة الأمريكية يرجع إلى أن أسعار الحدود الحالية ليست عادلة.

وقال أبو ضيف إن السعر العادل للدولار لا يتعدى 13 جنيها، وبعد التطوير فإن السعر العادل سيكون دون العشرة جنيهات.

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سعر الدولار اليوم أمام سلة العملات العالمية

وسجل سعر الدولار ارتفاعا ووصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، أمام سلة عملات رئيسية، واتجه عدد من المستثمرين للعملة الأمريكية، مع ترقب تطورات فيروس كورونا الجديد.

كما سجلت العملة الخضراء ارتفاعا مقابل اليورو بنحو 0.1% عند مستوى 1.0794 دولار، كما صعد أمام العملة اليابانية بنسبة 0.6%، وزاد أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1%؛ ليصل إلى مستوى 1.2900 دولار.

كما ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09% عند مستوى 99.791، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

ويواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك المحلية، أمس، وسجل في البنك المركزي 15.516 جنيه للشراء و15.616 جنيه للبيع، مخفضا في البنوك العاملة بالسوق المحلية بمقدار 4.2 قرشًا .

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019 – 2020، بلغت 21.9 مليار دولار، وذكر تقرير لمجلس الوزراء، أن حصيلة الصادرات تمثل النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بنحو 32%، تليها تحويلات العاملين في الخارج، والتي تمثل نحو 31%.

وتشهد مصر تحسنًا كبيرًا في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد في الفترة الأخيرة، ما ينعكس على سعر الصرف، حيث تحسن الجنيه بشكل كبير أمام الدولار.

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