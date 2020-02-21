مؤسسات دولية تتوقع وصول الدولار لـ 15 جنيها خلال نهاية العام

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وسط توقعات من مؤسسات دولية ومحلية بوصول الدولار لـ15 جنيهًا، مع نهاية العام الجاري 2020، تواصل العملة الأمريكية تراجعها أمام الجنيه، لأدنى مستوى خلال 3 سنوات، وسجل سعر الصرف 15.55 جنيه للشراء، بحسب البنك المركزي.

عدة محطات شهدها الدولار أثناء تراجعه أمام الجنيه، أبرزها، في نوفمبر 2016 حيث بلغ نحو 17.14 جنيه، في فبراير 2017 بلغ نحو 15.73 جنيه، وفي يناير 2018 بلغ الدولار نحو 17.60 جنيه، وفي يناير 2019 سجل 17.87 جنيه، وفي فبراير 2020 بلغ نحو 15.55 جنيه.

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وتستمر خسائر حيازة العملة الأمريكية حتى نهاية العام حيث إن من المتوقع ان يصل إلى نحو 15 جنيهًا، وتعد الشهادات الادخارية التي يصل عائدها لـ 12.25% أعلى عائد في البنوك، إضافة إلى أن انخفاض الفائدة يدفع أصحاب المشروعات إلى التوجه نحو الاقتراض من المؤسسات المصرفية.

وترجع أسباب ارتفاع قيمة الجنيه لزيادة التدفقات الدولارية، والعملة الصعبة، بأكثر من 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل ملحوظ، وكذا تدفقات النقد الأجنبيالتي ترتفع في بعض الأيام لـ500 مليون دولار.

وأعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال “يوليو – نوفمبر 2019:” بنحو 1.2 مليار دولار، بمعدل سنوي 12.1%؛ لتسجل 11.1 مليار دولار.