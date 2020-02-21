ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع انتشار “كورونا”

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وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها، اليوم، في وقت تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن، الدعم من ارتفاع عدد مصابي كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، وأعلنت اليابان أول حالة وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا 0.4% في المعاملات الفورية وبلغت نحو 1625.05 دولار للأوقية “الأونصة”، ومنذ بداية الأسبوع، شهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.5%، وتتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% وبلغت 1627.40 دولار.

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وأكد الخبير الاقتصادى لدى بنك أستراليا الوطني جون شارما، أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية حول فيروس كورونا وانتشاره في العالم، ما يؤجج الطلب على الذهب.

كما شهدت الأسهم الآسيوية تراجعا، عقب الإعلان عن زيادة عدد المصابين في بكين، ما رفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات.

وفي تحذير منه، أكد صندوق النقد الدولي، أن انتشار الوباء قد يعرقل أي ارتفاع للاقتصاد العالمي في 2020. واستقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار الفضة 0.5% ووصلت لـ18.44 دولار، فيما صعد البلاتين 0.2% وبلغ نحو 980 دولارا.