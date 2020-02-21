خبير اقتصادي يؤكد عدم تؤثر الدولار سلبياً رغم تراجعه بقوة أمام الجنيه مؤخراً

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أكد عبد السلام أبوضيف الخبير الاقتصادي المعروف أن عملة الدولار الأمريكي لا تزال لم تتأثر سلباً على الإطلاق، بالرغم من تراجعها المستمر طيلة الأشهر الماضية وتحديداً منذ انطلاقة العام الحالي 2020 أمام عملة الجنيه المصري.

وأوضح عبد السلام أبوضيف خلال تصريحات صحفية له أن الدولار لا يزال لم يصل بعد إلى مستويات عادلة مع الجنيه المصري، بالرغم من توقع عدة مؤسسات دولية كبيرة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه منذ 3 سنوات ماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن صندوق النقد الدولي كان يتوقع منذ 3 سنوات أن يصل سعر الدولار إلى 13 جنيه بناءً على وضعية الاقتصاد المصري في ذلك التوقيت، إلا أن ذلك لم يحدث تماماً وحافظ الدولار على ارتفاعه الهائل أمام الجنيه.

وشدد عبد السلام في حديثه على أن السعر العادل للدولار في الوقت الحالي يجب أن يقل عن 10 جنيهات على أقل تقدير، نظراً إلى حالة التحسن الواضح التي تعيشها مصر من الناحية الاقتصادية بكافة جوانبها.

وأضاف أيضاً أن مصر تعيش حالة زاهية للغاية من الناحية الاقتصادية بسبب كثرة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجمهورية، إضافة إلى نشاط السياحة من جديد بصورة هائلة وأيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وحتى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن كل هذه العوامل السابقة سوف تُساهم بصورة تدريجية في استمرار تراجع عملة الدولار أمام الجنيه، حتى يصل سعر الدولار إلى مستوى عادل أمام الجنيه ومعه تقل الأسعار لجميع المنتجات داخل مصر وتعود الحياة إلى سابق عهدها مثلما كان الحال على سبيل المثال قبل عام 2010، حيث كانت مصر تعيش أوضاعاً اقتصادية مميزة.

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