“707 عيار جرام 21”.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت قفزة هائلة في السوق المحلية إثر زيادة أسعار الذهب الخام، حيث صعد سعر الجرام نحو 7 ونصف جنيهات دفعة واحدة، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 في مصر اليوم 707.5 جنيه مقابل نحو 700 جنيه أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 606.4 جنيه، وعيار 24 ارتفع ليصل لـ808.5 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5660 جنيها.

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وكان سعر الذهب عالميا بلغ أعلى مستوياتها عالميا منذ سبع سنوات ماضية، مسجلا 1643.4 دولار للأونصة الواحدة عالميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، جاء ذلك في ظل زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.