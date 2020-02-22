“الإسكان” تعلن عن فتح باب حجز وحدات دار مصر غدا

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أعلنت وزارة الإسكان، البدء في الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر، غدا 23 فبراير الجاري، الخاص بالدورين الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، جاء ذلك في إطار طرح وحدات مشروع “دار مصر” الذي يشمل 2714 شقة في: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا، مؤكدة أن التخصيص سوف يكون بأسبقية الحجز لمن سدد دفعة الحجز 50 ألف جنيه و500 مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وكانت أسعار الشقق في الـ8 مدن كالتالي:

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– مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

– مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

– مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه.

– مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

– مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

– مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

– مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

– القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.