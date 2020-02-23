انخفاض جديد للدولار في 5 بنوك ببداية التعاملات

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شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا أمام الجنيه، في 5 بنوك، في بداية التعاملات اليوم، فيما استقر سعر صرفه في 6 بنوك أخرى، حيث تراجع الدولار قرشا في بنكي “الأهلي المصري، ومصر” وسجل نحو 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

كما انخفضت العملة الأمريكية قرشا في بنوك “التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية” وسجلت 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، فيما شهدت استقرارا بالبنك العربي الأفريقي وسجل سعر الصرف نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

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واستقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.54 جنيه، 15.63 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، وفي بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة وسجل سعر الصرف نحو 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.