الدولار يواصل تراجعه في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 23/2/2020

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واصلت عملة الدولار الأمريكي التراجع بشكل واضح في كافة البنوك داخل مصر أمام عملة الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وهو نفس الوضع الذي كان متواجداً طيلة الأسابيع الماضية وتحديداً منذ مطلع العام الحالي 2020.

ووصل انخفاض سعر صرف الدولار في العديد من البنوك مع نهاية التعاملات اليوم الأحد إلى رقم قياسي ليس له مثيل، على أمل أن يتواصل نفس السيناريو طيلة الأشهر القادمة من العام الجاري 2020، مما سوف يعود بالفائدة الكبيرة على السوق المحلي المصري.

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ومن المؤكد أن تراجع سعر الدولار وعودة الجنيه المصري إلى مكانته الطبيعية من جديد مثلما كان الحال في سنوات سابقة، سوف يُساهم بدون أدنى شك في انخفاض أسعار جميع السلع والمنتجات مهما كان نوعها داخل مصر، كما ستقل أيضاً أسعار البنزين والغاز إضافة إلى المواصلات العامة وحتى فواتير تحصيل خدمات المرافق.

وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 23 فبراير 2020 في أبرز البنوك داخل مصر:

البنك المركزي المصري، سعر بيع الدولار 15.60 جنيه / سعر شراء الدولار 15.50 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.61 جنيه / سعر شراء الدولار 15.51 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.61 جنيه / سعر شراء الدولار 15.51 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.59 جنيه / سعر شراء الدولار 15.49 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.59 جنيه / سعر شراء الدولار 15.49 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.59 جنيه / سعر شراء الدولار 15.49 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.61 جنيه / سعر شراء الدولار 15.51 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.59 جنيه / سعر شراء الدولار، 15.49 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.60 جنيه / سعر شراء الدولار 15.50 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.60 جنيه / سعر شراء الدولار 15.50 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.63 جنيه / سعر شراء الدولار 15.54 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.62 جنيه / سعر شراء الدولار 15.52 جنيه.

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