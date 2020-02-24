تراجع جديد للدولار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 24-2-2020

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شهدت أسعار الدولار تراجعا جديدا أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم، في 3 بنوك، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما شهد استقرار السعر بـ8 بنوك.

وشهدت العملة الأمريكية تراجعا بلغ قرشًا في بنك قناة السويس وسجل نحو 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، كما هبط قرشا في بنك البركة وسجل نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

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فيما تراجعت أسعار الورقة الخضراء نحو قرشين بمصرف أبوظبي الإسلامي، وبلغ نحو 15.52 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع.

فيما شهدت العملة الأمريكية استقرارا في بنوك “الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي” وسجل سعر الصرف نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، وسجل في بنوك “القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية” نحو 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

وشهد سعر الصرف العملة الأمريكية استقرار في بنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول وسجل نحو 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.