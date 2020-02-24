سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في مصر اليوم

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شهدت أسعار الذهب، اليوم، في السوق المحلية ووصل سعر جرام الذهب نحو 20 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 728 جنيهًا مقابل نحو 708 جنيهات، أمس.

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وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18، ارتفع إلى نحو 624 جنيهًا، كما بلغ عيار 24 نحو 832 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و824 جنيهًا.

وأعلنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، ارتفاع أسعار الذهب العالمية، في بداية التعاملات اليومية، وارتفع سعر الأوقية 39.6 دولار، مقارنة بأسعار أمس، وسجل 1683 دولارًا، متأثرًا بانتشار فيروس كورونا الجديد.