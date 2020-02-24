وكالة روسية: الجنيه سيتعافى أمام الدولار خلال الفترة المقبلة

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في تقرير جديد عن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية أن هناك مؤسسات مالية تؤكد تعافي الجنيه أمام الدولار، في الفترة المقبلة.

وذكرت الوكالة أن مصر تشهد تدفقات نقدٍ أجنبي، مؤكدة تدفق نحو 12 مليار دولار إلى مصر، منذ بداية العام الجاري.

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وقال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مكاسب الجنيه أمام الدولار بلغت 10% خلال عام 2019، نتيجة لتدفقات العملة الصعبة، مشيرة إلى أن استثمارات الأجانب ارتفعت لـ 15.29 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي.

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصادر النقد الأجنبي، قاربت 22 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وأكدت الوزيرة انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 8.8 مليار دولار، معلنة ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 66% إلى 2.35 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لـ45.4 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي تحقيق ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال نوفمبر 2019، ارتفاعًا من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 11.1 مليار دولار بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن النمو الاقتصادي المحقق كان متنوعًا للغاية في جميع قطاعات الاقتصاد، ما أدى لانخفاض البطالة لـ 7.5% بحلول يونيو 2019، من 12% خلال العام المالي 2016 – 2017.

وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5.6% في العام المالي 2018 – 2019، ما يجعله أحد أفضل الأسواق نموًا بين جميع البلدان الناشئة في المنطقة.

وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن مصارف القاهرة استقبلت 1.7 مليار دولار خلال 5 أيام في النصف الأول من يناير.