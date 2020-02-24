بقيمة 200 جنيه.. “المراكبي للصلب” ترفع أسعار حديد التسليح

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أعلنت شركة المراكبي للصلب، رفع أسعار طن حديد التسليح بقيمة 200 جنيه للطن، وأرسلت إخطارًا لوكلائها بزيادة أسعار الحديد ليسجل طن حديد التسليح 9 آلاف و600 جنيه؛ لتسليم أرض مصنع.

كانت شركات حديد التسليح في السوق المحلية، أعلنت رفع الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، ورفعت شركات حديد المصريين وعز والسويس للأسمنت، الأسعار بين 200 لـ350 جنيهًا، وبلغ طن حديد التسليح في “حديد المصريين” نحو 9 آلاف و950 جنيهًا.

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كما رفعت شركة حديد عز، سعر طن الحديد ليسجل 10 آلاف و100 جنيه مقابل 9 آلاف و900 جنيه، تسليم أرض المصنع، وارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب بنحو 200 جنيه للطن، ويبلغ 9 آلاف و950 جنيها.