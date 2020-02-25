ارتفاع سعر الدولار في عدد من البنوك ببداية التعاملات

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شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا، في عدد من البنوك، في بداية التعاملات اليومية، مقارنة بمستواه، أمس، حيث ارتفع الدولار قرشا في بنكي القاهرة والإسكندرية وسجل نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

كما ارتفعت العملة الأمريكية قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلغ سعر الصرف نحو 15.53 جنيه، و15.62 جنيه للبيع، وزادت قرشين في بنك البركة وبلغ سعر الصرف نحو 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.

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فيما شهدت العملة الأمريكية استقرارا في بنك التجاري الدولي عند 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي وبلغ 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، وبلغ في بنك التعمير والإسكان نحو 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

كما شهدت ثباتا في بنك كريدي أجريكول وسجل سعر الصرف نحو 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، وسجل في بنكي الأهلي المصري، ومصر 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.