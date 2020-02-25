عائدها 13%.. معلومات عن الشهادة الادخارية الأعلى فائدة بالبنوك

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عند 13%.. أعلن بنك الاستثمار القومي الإبقاء على سعر عائد شهادة الاستثمار “ب” لأجل عام، وذلك على ضوء إعلان البنك المركزي، الخميس الماضي، الابقاء على أسعار الفائدة.

يعد سعر الفائدة على الشهادة “ب” لأجل عام، الأعلى في السوق، خصوصًا أنه ثابت، ويصرف العائد شهريًا، ويبيع الشهادة البنك الأهلي المصري، وتصدر للمصريين وكذا الأجانب المقيمين 5 سنوات متصلة، كما تصدر للحاصلين على تصاريح إقامة، وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها.

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تتيح هذه الشهادة لمالكيها الاقتراض بضمانها من فروع البنك الأهلي، وتسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء.

ويصرف العائد، من ماكينات الصرف الآلي، خلال أيام الأسبوع، وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم تستردا أو توجود تعليمات بخلاف ذلك، ويكون عائد الشهادات شهريا طوال مدة الشهادة، حيث يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.